Howlgalkii lagu amaanay "geesinnimada" Soomaaliya ee lagu badbaadiyay diyaaraddii la afduubtay

9 Daqiiqadood ka hor

Sida uu u dhacay afduubka iyo sababta

Waxay dileen duuliyihii waday, dhowr jeerna waxay waqti u qabteen in ay qarxin doonaan diyaaradda oo ay rakaabka saaran yihiin, haddii loo fulin waayo dalab ay u gudbiyeen dowladaha Jarmalka Galbeed iyo Turkiga oo ay ku doonayeen in loo sii daayo 11 xubnood oo ka tirsanaa kooxdii "argagixisada ahayd ee magaceedu ahaa Baader Meinhof" iyo labo Falastiiniyiin ah oo ku xirnaa dalka Turkiga.

Weriyaha ruug-cadaaga ah ee horay uga tirsanaan jiray BBC-da, Axmed Siciid Cige oo xilligaas ka hawlgalayay Radio Muqdisho ayaa sheegay in dhacdadaas ay Soomaaliya ku soo jeedisay indhaha caalamka.

Qaabkii uu howlgalka u dhacay

“Diyaaradda waxaa la qafaashay 13-kii October 1977, waxaana diiday in garoomadooda ay ku degto dalal u badan Carab. Waxa ay Muqdisho soo gaartay maalin uun ka hor inta uusan dhicin hawlgalka,” ayuu yiri weriye Axmed.

Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay arrinta diyaaradda u xil saartay Xuseen Kulmiye Afrax oo ahaa Madaxweyne ku xigeenka, kana tirsanaa golihii dhexe ee kacaanka.

“Maadaama uu ahaa nin khibrad dheer u leh baaritaannada dembiyada, waxa uu xarun ka dhigtay garoonka diyaaradda lagu haystay, waxaana kooxda afduubka geysatay uu u sheegay in dalabkooda loo fulin doono,” ayuu yiri Axmed Siciid.

Guud ahaan howlgakaas wuxuu socday muddo toddobo daqiiqo ah sida ay ku warrameen warbaahinta caalamiga ah ee uu ka mid yahay wargeyska New York Times.

Waxaa kale oo la sheegay in ciidan khaas ah oo ka socday Israa’iil ay howlgalkaas qeyb ka ahaayeen.

Dowladdii Jarmalkii Galbeed maamuleysay xilligaas ayaa sheegtay in isla maalintaas ay Muqdisho geystay lixdan kumaandoos ah oo howlgalkaas ka qeyb qaadatay.

Maxay tahay sababta uu howlgalka diyaaradda uga dhacay Muqdisho?

Soomaaliya ayaa sabab u ahayd in la badbaadiyo dadkii ku afduubnaa diyaaraddaas, sida ay sheegtay dowladda Jarmalkii Galbeed. Laakiin sidee ayey Soomaaliya ku yeelatay amaantaas?

Diyaaradda la qafaashay waxaa lasoo dul mariyay magaalooyin dhowr ah oo la damcay in lagu dajiyo.

Dhammaan meelihii kale ee loo jiheeyay waa laga diiday in ay ka caga dhigato, dal kasta oo lagu leexiyayna wuxuu ku gacan seyray codsigii loo gudbiyay, maadaama ay suuragal ahayd in meesha diyaaradda la geeyo uu ka dhaco xasuuqa rabaabka ama in la aqbalo dalabka afduubeyaasha.