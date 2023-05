"Waxba ha qaban": Sida uu dalkan ula tacaalo kurbada

Buugga Niksen: Qabashada falsafada Nederlandka ee Waxba Samaynta, wuxuu qoraagu ku qeexay "wax ma qabashada ujeeddo la’aan" – marka adiga oo aan Facebook iskaga jirayn ama aan iska nasayn sabab la’aan. Halka miyir-qabku uu ka dhigan yahay joogitaanka xilligaa isaga ah, niksen waxa ay aad ugu badan tahay in la sameyo waqti aaduu ogolaanaysid maskaxdaada in ay iskaga fikirto wixii ay doonto ee agagaarkeeda ah. Sidoo kale maadaama aan kasoo kabaneyno xilligii Covid-ka, aad ayey muiim u tahay in aan dib uga fikirno qaabka aan u shaqayno ee aynu waqtigeenna ku bixinno