Nin geeri lagu tiriyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo hadda boqol jirsaday

26 Daqiiqadood ka hor

Afar maalmood ka dib weerarka, qoyskiisa ayaa lagu wargeliyay in Mr Morrell Murphy uu ku dhintay halkaas.

Hadda waxa uu ku nool yahay deegaanka County Down. Gabadhiisa oo lagu magacaabo Jennifer ayaa soo abaabushay xaflad ay ku xusayso sanad-guurada dhalashadiisa ee 100-aad.

"Way adag tahay in la rumaysto inaan hadda 100 jir ahay," ayuu u sheegay BBC News NI.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay "in ay lama filaan ahayd inuu noolaa sannadahan oo dhan laakiin weli uu ku raaxaysanayo nolosha."

Bishii Disembar ee sanadkii 1944 ayuu ka badbaaday weerar ay soo qaadeen ciidamadii Jarmalka kaasoo ka dhacay kanaalka Ingiriiska, waxaana weerarkaas lagu dilay in ka badan 70 ka mid ahaa shaqaalihii la socday markabka HMS Capel.

Waxay ka dhigneyd in maamulkii Ingriiska ee xilliggaas aanay war ka heyn in uu noolaa.

'Illinta farxadda'

Markii uu yimid gurigii waalidiintiisa isagoo aan la shaacin imaanshihiisa, waxaa la rumeysan waayay sida ay ku dhacday arrintan ah in la arkay ninkii lagu tirinayay in uu dhintya.

"Waan xasuustaa walaashay oo kasoo carartay goob teleefoonada laga waco si ay ugu sheegto ilmaadeeraday iyo adeerkay iyo abtigay in aan la ii arkay anigoo xaaladdeyda ay wanaagsan tahay".

"Markii aan ku dhacay badda oo aan miyirsaday waxaan ku guuleystey inaan dabaasho ,waxaa ii suurtagashay in aan ku biiro lix ama toddobo qof oo kale oo badbaaday"

"Waxay u qornayd sidatan: 'Aad baan uga xumahay inaan kuu sheego in wiilkaaga H M Murphy la soo sheegay in la waayay isagoo loo malaynayo in lagu dilay dagaal."