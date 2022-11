Heshiiska TPLF iyo dowladda, Abiy Ahmed miyuu guul u yahay?

Waxaa heshiiskan sidoo kale lagu furay waddooyiinka gargaarka dadka halista ugu jira macluusha, balse su’aashu waxay tahay in uu guulaysan doono heshiiska iyo in kale. Maalin ka dib markii la bogaadiyay xafladii saxiixa ee ka dhacday caasimadda dalka Koonfur Afrika ee Pretoria, ayaa waxaa wali la maqlayaa dhawaqa madaafiicda ee buuraha Tigrayga.

Waxa ay balan qaaday in ay meesha ka saarayso kooxda TPLF in ay tahay urur Argagixiso, ayna gorgortan siyaasadeed kala gali doonto sidii Tigray loo maamuli lahaa.

In ka badan hal milyan ayaa ku barakacay tan iyo markii ay dagaalladu dib u soo cusboonaadeen bishii August, waxaana baaqday dalagyadii ay goosan jireen xilligan. Dadka ayaa u dhimanaya cudurro la daweyn karo iyadoo isbitaallada ay ka dhammaadeen dawooyinka aasaasiga ah sida insulin iyo antibiyootiga. Ma jirin calaamad muujinaysa in uu dagaalka soo afjarmayo.

In badan oo ka mid ah beesha caalamka ayaa u qaatay in Mr Abiy uu niyo wanaagsan leeyahay, haddii fursad la siiyo-na uu ku soo laaban doono waddadii nabadda, dimuqraadiyadda iyo xasilloonida.

Kuwo kale waxay ka baqayaan in casharka ay baran doonaan Mr Abiy, Mr Isaias iyo kuwa kale ay ka soo horjeedaan - taas oo ah in xoogga xad dhaafka ah, gaajada joogtada ah iyo xog la'aanta ay yihiin hub wax ku ool ah si ay ku gaari karaan ujeedooyinkooda.

Heshiisku waxa gundhig u ah in Mr Abiy uu Itoobiya uu ka saari doono dhibaatada ay ku jirto. Tijaabadii ugu horreysay ee la filayay iyo rejada waxay ahayd bal in dhawaqa hubku uu aamusi doono Khamiista iyo in kale. Taasi may dhicin.