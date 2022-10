Joe Biden: "Markii uu Putin sheegayay inuu adeegsanayo hubka Nukliyeerka kaftan kama aysan ahayn"

23 Daqiiqadood ka hor

Isagoo ka hadlayay xaflad dhaqaale loogu uruurinayay Xisbiga Dimuqraadiga oo lagu qabtay magaalada New York - ayuu Mr Biden ku sheegay inuu fahansan yahay in Vladimir Putin uu sida hadalka uu u dhigay "uusan kaftamayn" marka isaga iyo saraakiisha kale ee Mareykanka ay ka hadlayeen in Putin xeelad ahaan uu isticmaalo hubka nukliyeerka, kaddib markii uu dhabarjab kala kulmay dagaalka Ukraine. Waxa uu intaasi ku daray in Mareykanku uu iskudayay inuu ogaado "habka" uu Mr Putin uga lug bixi karo colaaddan.