Haweeyneyda loo saadaalinayo xilka Raysul wasaaraha Talyaaniga iyo qorshaheeda tahriibeyaasha

Giorgia Meloni oo lagu wado in ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee raysul wasaare ka noqoto dalka Talyaaniga ayaa u ololeysay in maraakiibta dagaalka ee Talyaanigu ay tahay in ay go’doomiyaan dalka Liibiya, si tahriibeyaasha looga horjoogsado in ay ka soo tallaabaan badda Mediterranean-ka.