Maxay tahay ballanta uu Putin ka qaaday madaxa Wagner si uu kacdoonka u joojiyo ee hadda "looga baxay?"

Saacad ka hor

Hoggaamiyaha calooshood u shaqeystayaasha Wagner Yevgeny Prigozhin ayaa weli waxaa ku sii socda baaritaanka Ruushka ee ku saabsan fal-dambiyeedkiisa, inkastoo Kremlin-ka uu sheegay in eedeymaha dembiga loo haysto la laalay, sida ay ku warrantay warbaahinta dowladda.

Hoggaamiyahan ayaa Sabtidii waxaa lagu qanciyay in dhambiyada loo hayto ama uu galay loo cafin doono haddii uu joojiyo in kacdoonka taas ayaana la sheegay inay sababtay in ciidamadiisu uu ku amro inay dib ugu noqdaan goobahooda.