Waddanka argagixisada kula dagaallama geela

36 Daqiiqadood ka hor

Mauritania kama aanay dhicin wax weerar argagixiso ah in k badan toban sano. Maamulku waxa ay sameeyeen dib u habayn ballaaran oo loogu tala galay in looga hor tago inay soo galaan dagaalyahannadu. Madaxweynaha Mauritania Muxamad Sheekh Al-Qazwini ayaa sheegay in khatarta ka jirta Mali ay halis ku tahay waddankiisa. “marka khatari ka jirto Mali waxa ay ka dhigantahay in ay khatari ku wajahan tahay waddankeenna, argagixisadu xataa hadii ay tiro ahaan iyo qalab ahaanba yaryihiin waa kuwo aad u halis badan oo aad u dagaal badan, marka ugu dambeyntii waxa aan u baahannahay inaan isku mowqif ahaanno si aanaan dagaalka ugu guul darreysan.” Ayuu yiri madaxweynaha Mauritania Muxamad sheekh Al-Qazwani.