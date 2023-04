Nin 20 sano si been abuur ah uga shaqeynayay xafiis raysal wasaare

Saacad ka hor

Kiran Patel oo muddo dheer iska dhigayey inuu yahay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska Raysul Wasaaraha Hindiya ayaa xabsiga loo taxaabay kaddib markii la ogaaday iney wixiisu been abuur ahaayeen.

Waxaana lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin inuu sameeyay been abuur dhanka shahaadooyinka waxbarashada, jaga been oo uu sheegtay iyo xafiiska raysul wasaaraha uu ku been abuurtay.