Maxaa ka dhaxeeya hurdada iyo deeqsinnimada?

41 Daqiiqadood ka hor

Qof ahaan maxaa go'aaminaya deeqsinimadaada? Ma laga yaabaa in ay ku xiran tahay lacagta aad haysatid? Naxariistaada? Mise waxaa laga yaabaa in ay ku xiran tahay qiyamkaaga?

Dhammaan aragtiyada noocaasi ahi waxay u muuqdaan kuwo macquul ah, hase yeeshee daraasad cusub oo ay sameysay Jaamacadda California, Berkeley, waxa ay muujineysaa in sida aad u seexatay ay sidoo kale saameyn karto rabitaankaaga in maalin kasta aad caawiso maalmaha qaar.

Daraasaddani waxaa lagu ogaaday in hurdo la'aantu ay keeni kareyso hoos u dhaca deeqsinimada qofka.

Cilmi-baarayaashu waxa ay sameeyeen tijaabo ay ku eegayaan saaxiibtinnimada dadka marka ay daalan yihiin, iyada oo la adeegsanayo saddex siyaabood oo kala duwan.

Daraasadii ugu horeysay, 21 qof oo mutadawiciin ah ayaa hurdada loo diiday 24 saacadood, kaddibna waxaa la waydiiyay rabitaankooga sida in ay caawiyaan qof aanay aqoon in ay u qaadaan bacaha u uku soo adeegtay.

Isla su’aalihii diiqsinimada la xiriiray ayaa loo bandhigay dadkii ka qeybqaadanayay daraasaddani kaddib markii ay habeenkii seexdeen hurdo caadi ah. Cilmi-baarayaashu waxa ay sidoo kale daraasad ku sameeyeen heerarka dhaqdhaqaaqa maskaxda ee dadkaasi 21-ka ahi ee daraasaddaasi qeybta ka ahaa, iyaga oo isticmaalaya qalab qaadaya sawirka maskaxda ee magaciisa loo soo gaabiyo fMRI.

Marka xigta, 171 qof oo mutadawiciin ah oo laga hawlgeliyay intarneedka ayaa laga codsaday in ay diiwaangeliyaan diiwaanka xilliyada ay seexdaan ka hor inta aan loo soo bandhigin isla su’aalihii deeqsinimada la xiriiray. Labadaasi tijaabo ee la sameeyay, ayaa cilmi-baarayaashu waxa ay ogaadeen in dadka daalan ay hooseysay deeqsinnimadooda. Waxa ay noqotay arrin ay ka wada siman yihiin dadkani qeybta ka ahaa daraasaddani xitaa haddii aysan aqoon qof ay caawinayaan iyo haddii kaleba.

Muddo gaaban

Ugu dambeyntii, cilmi-baarayaashu waxa ay daraaseeyeen in ka badan 3.8 milyan oo kaalmooyin looga yaboohay gudaha Mareykanka ka hor iyo kaddib marka wakhtida la baddalo, taasi oo keenta in qof waliba uu lumiyo saacad hurdo ah.

Sida ku cad daraasaddani, tirada dadka deeqaha bixinaya ayaa hoos u dhacay 10% maalmihii ka dambeeyay markii wakhtida saacad laga jaray marka loo eego toddobaadyadii ka horreeyay iyo kaddib kala-guurkaasi wakhtiga.

Falanqayn lagu sameeyay natiijada qalabka fMRI ayaa lagu ogaaday in hurdo la'aantu ay u muuqato in ay saameyn ku yeelanayso hoos u dhaca shaqada qeybta maskaxda ee ku saabsan fikirka bulshada, taasi oo mas’uul ka ah is-dhexgalka bulsho ee dadka ka dhexeeyo.

Is-baddalkaasi ku dhacaya qeybtaasi maskaxda lama xiriirto tayada hurdada, balse taa baddalkeeda waxa ay la xiriirtaa muddada uu qofku hurdayay. Warka wanaagsan ayaa ah in saameyntani dhanka maskaxda ay tahay mid sii jireysa muddo yar oo waxay meesha ka baxeysaa marka qofku uu ku soo laabto jadwalkiisa hurdada ee caadiga ahaa.

Hurdadu waa muhiim

Waxa in muddo dheer ahba la ogaa in hurdadu ay muhiim u tahay dhinacyo badan oo la xiriira caafimaadkeena. Arrintan ayaa la xaqiijiyay sanadkii 1959-kii, markii Peter Trip oo ahaa nin heesaha baahiya oo u dhashay dalka Mareykanka uu si toos ah Muusig uga soo tebinayay fagaaraha Time Square ee magaalada New York, 201 saacadood oo xiriir ah.

Rikoorka Peter waxaa saandkii 1964-tii jebiyay Randy Gardner, oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo soo jeeday 260 saacadood oo xiriir ah (ku dhawaad ​​11 maalmood), waxa uuna xilligaasi ka qeyb-qaadanayay bandhig dhanka Sayniska ahi oo uu sameynayay iskoolkiisa.

Randy iyo Peter intii hore oo dhan si wanaagsan ayay ku wadeen hawshooda basle markii uu soo jeedka ku sii batay ayaa waxa ay billaabeen in ay hadalka isku dardaraan oo mararka qaar waa ay jahawareerayeen oo waxaa ku adkaanayay in ay qabtaan hawl aad u fudud sida in xitaa akhrinta alifbeetada.

Sidoo kale labadooduba waxaa ku dhacay waxyaabo mala-awaal ah. Peter waxa uu kabihiisa ku arkay xuub caaro, waxa uuna maankiisa ka helay in khaanadda miis hortiisa yiilay uu dab qabsaday.

Sidaa awgeed, waxaa caddaatay in hurdo la'aantu ay xiriir la leedahay dhibaatooyinka caafimaadka ee dhanka maskaxda sida mala-awaalka iyo dhibaatooyinka kale ee nafsiga ahi. Peter iyo Randy waa ay ka soo kabsadeen dhibaatooyinkii ka gaaray hurdo la’aanta balse cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in hurdo la'aanta daran ee muddada dheer qaadataa ay horseedi kareyso dhibaatooyin waara oo xagga neerfaha ah.

Tan iyo markii tijaabadaasi lagu sameeyay Peter iyo Randy, cilmi-baaristu waxaa lagu ogaaday in hurdo la'aantu ay saamayso inta badan dabeecada qofka iyo sidoo kale ugu yaraan fikirka qofka sida xusuusta iyo go'aan qaadashada.

Sanadkii 1988-kii, daraasad la shaaciyay ayaa lagu sheegay in hurdo la’aantu ay horseeddo dhacdooyinka halista ahi ee sida shilalka baabuurta ama xitaa khalad yar oo ka dhasha cillad-bixinta qalabka guryaha oo horseedi karayo haliw weyn.

Daraasad la sameeyay saandkii 2015-kii ayaa la barbardhigay tirada shilalka baabuurta ee dilaaga ah ee Maraykanka ka dhacay kaddib markii saacaduhu is-baddaleen oo wakhtigii hurdada ay yaraatay, taa oo lagu ogaaday in ay aad u badan yihiin shilalka baabuurta ee xilligaasi dhaca.

Wax waliba waa macquul

Khubarada cilmi-nafsiga ayaa waxay rumeysan yihiin in naxariista iyo deeqsinimadu ay qayb ka yihiin garashada bulshada, waana arrimo la xiriira qaabka bani’aadamka uu dhexdiisa u macaamilno iyo go’aannada ay dadku qaataan.

Go'aannadani waxay ku saleysan yihiin arrimo badan oo mid kasta oo ka mid ahi ay ku xiran tahay muddada uu qofku hurday; xusuusta qofka, dhammaan xusuusta waxyaabihii hore ee dhacay, tayada go'aannada uu qofku qaadanaya, sida uu qofku u maareeyo dareenkiisa.

Waxaa xusid mudan in marka la eego daraasadahani ay caddahay in tirada lacagta qofku uu doonayo in u uku yabooho ay ku xiran tahay muddada uu hurdayay.

Sidaa awgeed, xusuusnow in marka xigta ee aad dooneyso in aad ka jawaabtid dalabka qof saaxiibkaa ah oo kaa codsaday in lacag aad ugu deeqo mashruuc uu doonayo in la maalgeliyo, waa in aad seexataa ka hor inta aadan ka jawaabin codsigiisa.