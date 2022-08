Bandhig aan horay loo arag oo laga sameeyay taariikhda Rasuulka

Bandhigga waxaa lagu doonayaa in lagu tusaaleeyo dibna loogu soo nooleeyo taariikhda Hijriyada ee jirsatay in ka badan 1,400 oo sano oo ka soo billaabatay maalintii uu Rasuulka uu ka haajiray magaalada Makah una haajiray Madiina kaddib markii loogu hanjabay in la dilayo.