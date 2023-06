Diyaarad lugta hore ka maqan tahay oo ku degtay Mareykanka

31 Daqiiqadood ka hor

Qoraal ay shirkadda u soo dirtay BBC-da oo la xiriiray dhacdada ayey ku sheegtgay “waa xaalad aan caadi aheyn” iyadoo intaa sii raacisay in tababarka sare ay shaqaalaha diyaaradda lahaayeen ay keentay in diyaarada degto iyadoon cidna wax ku noqon.

Shirkadda Delta ayaa sheegtay, “Hadda waxa ugu weyn ee na horyaal waa inaan daboolnaa baahida macaamiisheena oo ay ku jiraan in dadka gaaraan halkii ay ku socdeen”.

Cod diyaaradda duubtay oo warbaahinta Mareykanka sii deysay ayaa laga maqlayay duuliyayaasha duulimaadka tirsigiisu ahaa 1092 oo dhahaya lugta hore ma ahan mid lagu degi karo. Waxayna xarunta hagista u sheegayeen in ay sidaan 104 rakaab ah oo ay ku jiraan duuliyayaasha, sidoo kalena ay haystaan shidaal ku filan oo hawada ay ku sii joogi karaan ilaa 50 daqiiqo. Waxay sheegeen in xaaladooda ay ku qasbeyso in degdeg ay u dagaan.