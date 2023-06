Dal meel mariyey sharci da'da dadkiisa hal ama laba sano dib u celinaya

Sharciga ayaa meesha ka saaraya hal hab tirsi oo ilmaha Koonfur Kuuriya da’da u xisaabinaya marka uu caloosha galo taas oo ka dhigan marka ilmuhu dhasho in hal sano jir loo xisaabiyo.

Hab tirsiga kale ee sharcigu meesha ka saaray ayaa ah in ilmuhu hal sano jir noqonayo marka ay kow tahay bisha kowaad (janaayo) ee sannadka, iyada oo aan loo eegeynin in uu 12 bilood jirsaday iyo in uuba dhashay bishii u dambeysay ee sannadka tagay, taas oo qofka ka dhigaysa 1 bil jir.