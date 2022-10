Mid ka mid ah madaxda ugu sarreysa Taliban oo arrin gabdhaha ku saabsan uga soo hor jeestay kooxdiisa

52 Daqiiqadood ka hor

Ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo oo u dhow Salaaxuddiin Ayuubi, oo kamid ah taliyeyaasha ugu sarreysa garabka Uzbek ee ka tirsan Taalibaan, ayaa BBC u sheegay in uu xiriirka uu u jaray dowladda Taliban, isagoo ka soo horjeestay waxaa uu ku tilmaamay "awood ku qabsashada iyo ciribtirka qowmiyadaha" ku nool dalka Afgaanistaan oo ay wadaan Taliban.

Isha warka laga soo xigtay ayaa intaas ku dartay in Salaaxuddiin Ayuubi uu isaga baxay magaalada caasimadda ah ee Kabul islamarkaana uu u dhaqaaqay saldhig uu ku leeyahay gobolka Feyrab ee waqooyiga Afghanistaan.

Wuxuu sheegay in uusan gebi ahaanba la shaqeyn doonin dowladda Taliba tan iyo inta ay dib u habeyn weyn uga sameyneyso sidii loo dhisi lahaa dowlad loo wada dhan yahay, haweenkuna ay xaq weyn u lahadaan inay waxbartaan iyo joojinta duullaanka qasabka ah ee lagu hayo dadka ku nool Afghanistan.

Ninkan ayaa fikirka dhinaca gabdhaha uga soo hor jeestay madaxda kale ee kooxda. Waxa uu ku gacan seyray amarka ay Taliban ku bixisay in aysan gabadhaha wax baranin, ama iskuullada aadin.

Zabihullah Mujahid, oo ah afhayeenka xukuumadda Taliban, ayaa BBC u sheegay in ay baarayaan hadalka kasoo baxay Salaaxuddiin Ayuubi.

Bishii March ee sanadkan Salaaxuddiin Ayuubi wuxuu beeniyay warar sheegayay in laga qaaday xilka ciidamada militeriga uu ka hayo islamarkaana loo magacaabay wasiir ku xigeenka horumarinta deegaannada miyiga ah, wuxuuna sheegay in aanu aqbalin jagadaas.

Dowladda Taliban waxay horey u beenisay eedeymaha ku saabsan in ay awoodda si xoog ah ku heystaan iyo in qowmiyadaha qaar aan laga qeybgelinin xukuumadda, waxayna sheegtay in dhammaan qowmiyadaha qeyb laga siiyay dowladda Taliban.