Maxaa laga ogyahay 'Taalo Tiiriyaad ama Xabaal Tiiriyaad'.

Khubaradu waxay isku raacsan yihiin in taallo tiiriyaadyadu ay u samaysan yihiin qaab u eg kan ahraamta Masar oo kale ee ay dhiseen faraacinadiii hore.

"Waxaa laga dhex helaa lafo dad iyo agabkii qarniyaal ka hor la isticmaali jiray” ayuu sii raaciyey Prof. Mansuur. Wuxuu intaas ku daray in ay jiraan dhowr taariikhood oo la xiriira cidda dhistay taallo tiiriyaadyada.

"Qaar baa yiraahda boqorro hore ayaa ku aasan, taariikh kalena waxay sheegaysaa in dad la oran jiray reer Tiiri ay dhiseen, waxayna ku badan yihiin gobollada Bari, Sanaag, sool, Togdheer iyo degmada Harar” ayuu yiri borofasoor Mansuur.

Wuxu meesha ka saaray taariikhda ah inay jiraan boqorro hore oo dhisay ama ku aasan, Wuxuu aamisan yahay in Xabaal Tiiriyaad iyo Taallo tiiriyaad ay isku mid yihiin, laakin guddoomiyaha Akadeemiyada Fanka, Dhaqanka iyo Suugaanta C/qaadir Nuur Xuseen Maax wuxuu isagu u kala qaaday labo. "Taallo tiiriyaad waa dhisme, halka Xabaalo tiiriyaadna ay yihiin qubuuro.

Labada cilmi baare waxay isku raacsan yihiin in halkaas ay ku aasan yihiin dad la oran jiray "reer Tiirri”.

Labada cilmi baare ma aysan sheegin sannadihii loo malaynayey in dadkaas ay jireen, waxayse isku raaceen inay ka horreysay xilligii diinta islaamku ay soo gaartay Soomaaliya, waxayna intaa ku dareen in loo baahan in baaritaan dheeraad ah lagu sameyo ayadoo la adeegsanayo cilmiga Degel-baaridda (Archaeology).