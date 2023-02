Qaar ka mid ah dalalka askartooda dil toogasho ku xukumay fuleynimo awgeed?

Saacad ka hor

Waxaa askariga loogu xukumi karaa fuleynimo hadii uu sameeyo mid ka mid ah arrimahan; in uu diido furinta hore isagoo la amray, in uu ka cararo goobta dagaalka, in uu isdhiibo isagoo ku amran in aanu is dhiibin iyo waxyaabo kale oo muujinaya in askarigu uu muujiyey baqdin. Balse waxaa suurta gal ah in sabab kale askar loogu xukumo fuleynimo iyada oo ujeedku ugu weyn uu yahay farriin loo dirayo askarta oo ah hadii ay ka cabsadaan cadowga in ayna ka badbaadayn taliskooda.