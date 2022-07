Maxaa dhacay markii ay NFD isku dayday inay la midowdo Soomaaliya?

Wuxuu intaa ku daray in Soomaalida Gobolka Waqooyi-bari Kenya ay 87 boqolkiiba doonayeen inay la midoobaan Soomaaliya.

“isla markiiba waxaa naga hor imaaday isbeddel uu Ingiriiska sameeyay oo ahaa in wax xudduud ah aan la sameyn, marka ururro siyaasadeed ayaa billaabmay. Annaga waan qaaddacnay oo wixii gala xisbiyadaas naga mid ma aheyn,” ayuu yiri Suldaan Deeqow.

Wuxuu tilmaamay in Soomaalida Kenya ay weligoodba ahaayeen bulsho goonni ah oo aad uga tiro yar Kenya inteeda kale. Markii ay Kenya xorriyadda qaadaneysay Soomaalida NFD waxay tiro ahaan gaaraysay 300,000 oo qof, halka Kenya inteeda kale ay ahayd 14 milyan oo qof. “Marka xukun ahaan, dhaqan ahaan iyo aragti ahaanba waxaan ahayn bulsho goonni ah,” ayuu yiri.

Wuxuu intaa ku daray, “Bariga Afrika waxaa ka jiray Kenya, Uganda,iyo Tanganyika (Tansaaniya), waxayna kujiraan gacanta Ingiriiska oo saddex gudoomiye oo caddaan ah ayaa maamula, hal suuq ayayna leeyihiin. Soomaaliya way xorowday, meelna ma raacsana. Hanti-wadaag ma aha, hanti-goosadna ma sha meel cidla ayay taagan tahay,” ayuu yiri Suldaan Deeqow.

Caqabaddii Israaca

Xisbiga NPPP wuxuu go’aansaday in uusan wax cilaaqaad ah la yeelan dowladda ka dhalan doonta Kenya, taas oo sida uu sheegay Deeqow uu oggolaaday gumeystihii Ingiriiska. Hase yeeshee, ay dib wax iska beddeleen markii uu Ingiriisku qalad u arkay inuu NFD u oggolaado ku biirista Soomaaliya.

Suldaan Deeqow wuxuu sheegay in ay dib ka soo ifbaxeen ururro siyaasadeed oo Soomaali ah oo ka soo horjeestay in NFD ay ku biirto Soomaaliya. Waxaa sidoo kale saameeyay awooddii markaas Kenya ka talinaysay oo diiddaneyd doonistooda.

Cali Aadan Lord

Waxaa la sheegay in sawirkan uu yahay Cali Aadan Lord

Xildhibaannimadiisa

“Xilligii uu gumeysigu talinayay Soomaalida waxaa loo oggolaa hal xildhibaan in uu ku metelo Golaha Sharci-dejinta ee Kenya (LEGCO) intii uu dhaxeysay sanadkii 1915 ilaa 1963-kii. Golahan waxaa horay xubin uga noqon jiray oo kaliya dadka caddaanka ah ee markaas joogay Kenya ilaa dabayaaqadii 1950-meeyadii. Cali Aadan waxaa ka horreeyay Axmed Faarax oo turjubaan u ahaan golaha sharci-dejinta, asalkoodana waxay kasoo jeedeen British Somaliland.’’

Suldaan Deeqow oo arrintan ka hadlaya ayaa yiri: “Waan gefnay waxaan xaaraannay in aan wax cilaaqaad ah la yeelanno dowladdii gumeystaha ee ka jirtay meeshaan la yiraahdo Kenya. Marka aan ogaannay in aan gefnay baanu Cali u fasaxnay in uu tartamo sanadka markuu ahaa 1961-kii.