Caro ka dhalatay nin ku dul kaadshay wiil ka soo jeeda qoys la haybsooco

Saacad ka hor

Pravesh Shukla ayaa lagu soo eedeeyey sharciga ka hortagga cadawtinimada oo ah sharci loogu tala galay in uu ilaaliyo qowmiyadaha la cabburiyo.

Nilamber Mishra oo ah sarkaal sare oo dawladda ka tirsan ayaa wargayska Hindustan Times u sheegay in qiyaastii 400 oo cagood oo isku waraeg ah oo ah dhismaha guriga Mr Shukla oo uu “sharcidarro ku dhisay” la burburiyey Arbacadii.

Saraakiisha mucaaradka qaarkood ayaa sheegay in Mr Shukla uu ku xiran yahay xisbiga dalka Hindiya taladiisa haya ee BJP oo sidoo kale gacanta ku haya gobolka Madhya Pradesh. BJP ayaa iska fogeeyay eedda.

Booliska ayaa sidoo kale diiday in ay ka hadlaan eedda, waxayna sheegeen in “marka hore loo baahanyahay in kiiska la baaro”.