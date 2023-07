“Tobnaan nin ayaa diiday inay i guursadaan”

37 Daqiiqadood ka hor

Gunjan Tiwari (ma aha magaceeda saxda ah) ayaa BBC u sheegtay in dalabkeeda ay sabab u tahay dhacdooyinka iyada qudheeda qabsaday ee ah in tobnaan nin ay u diideen guurkeeda sababo la xiriira sooryada.

"Qof walba adiga ayuu indhaha kugu gubayaa, dhammaantood way ku imtixaanayaan," ayay tiri.

Qorshooyin badan ayaa loo degay goorta iyo xilliga ay Gunjan soo hor mareyso martida. Hooyadeed ayaa u doortay dhar cagaaran sababtoo ah waxay dareemeysay in gabadheedu ay kusoo baxeyso. Waxay sidoo kale Gunjan kula Talisay inaysan qoslin maaddaama ay dadka kusoo jeedineyso ilkaheeda aan toosneyn.

Balse waxay durba ogaatay in diidmo la siiyay.

"Hooyadey ayaa u aaneysay diidmadeyda sooryada. Way iga careysneyd mana ila hadlin in ka badan labo toddobaad," ayay tiri.

Lixdii sano ee lasoo dhaafay, Gunjan waxay sheegtay in aabbaheed uu la xiriiray "qoysaska 100-150 doobab u qalmi karay iyada" ayna la kulantay 20 ka mid ah. Gunjan qudheeda ayaa arji guur u bandhigatay lix ka mid ah. Dhammaantoodna, waxay sheegtay inay diideen sababo la xiriira sooryada.

Marka laga soo tago sooryada – oo bixinteeda iyo qaadashadeedaba – ay sharci-darro ahayd in ka badan 60 sano, 90% guurka Hindiya ka dhaca waa laga qaataa sooryada – sida lagu sheegay daraasad dhowaan la sameeya.

Dadka kasoo horjeeda arrintan ayaa sheegaya in sooryadu ay sidoo kale tahay mid ka mid ah sababaha ka dambeeya farqiga u dhaxeeya ragga iyo haweenka – QM ayaa ku qiyaaseysa in ku dhowaad 400,000 oo gabdho ah lasoo rido iyagoo uurka ku jira sanad kasta, iyadoo waaliddiitu ay ka baqayaan in sooryo la weydiisto.