iPhone 14: Nin u safray Dubay si uu u soo iibsado noocii ugu dambeeyay ee taleefoonka iPhone

21 Daqiiqadood ka hor

Nin u dhashay dalka Hindiya ayaa kumannaan mayl u safray magaalada Dubay ee Imaaraadka Carabta si uu u soo iibsado iPhone-kii ugu dambeeyay, saacado ka hor inta uusan noocan cusub so gaarin dalkiisa.

Laakiin tani kuma cusba Baliel oo 28 jir ah, waayo waa markii afraad ee uu Dubai u safro si uu talefanka noocii ugu dambeeyay u soo iibsado . Markii ugu horeysay waxay ahayd 2017, markii Apple ay soo saartay iPhone 8, ka dibna waxay samaysay si la mid ah 2019 iyo 2021. "Ma rabo inaan sugo," ayuu yiri Baliel, isagoo xusay inuu "jecel yahay ayna farxadiisu tahay in uu afaafka hore ee dukaanka Apple uu ku sugo nooca cusub si uu uga mid noqdo kuwa ugu horreeya ee helaya telefoonka."

Baliel ayaa noocii ugu dambeeyay ee Iphone 14 ka iibsaday suuq ganacsi oo ku yaala Dubai 16-kii Sebtembar. Waxa uu yiri, "Intii ay soo baxayeen noocyadii hore ee iPhone, telefoonka inta badan waxaa uu soo gaari jiray Hindiya 10 maalmood ilaa 15 maalmood ka dib marka uu soo baxo. Si kastaba ha ahaatee, imika taleefoonka waxa uu Hindiya gaaraa saacado yar ka dib marka uu soo baxo nooca cusub, laakiin waxaa uu Dhiraj Baliel go'aansaday in uu u safro Dubai si uu u soo iibsado inta uusan dalkiisa soo gaarin.

Mar wax laga waydiiyay sida ay qoyskiisa uga fal-celiyeen safarkiisa Dubia , Baliel ayaa sheegay in qoyska aysan markii hore fahansanayn sababta uu sidaasi u sameynayo.

"Way i dhibi jireen oo waxaa ay i dhihi jireen lacag ayaad ku khasaarinaysaa alaabo qurux badan, waxaan mar kasta u sheegi jiray in howshu aysan ahayn oo kali ah in wax qaali ah la iibsado ," ayuu intaa ku daray.