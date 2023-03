Muxuu Raila Odinga ka yiri weerarkii lagu qaaday beerta Uhuru Kenyatta?

Saacad ka hor

Muxuu yiri Raila Odinga?

"Waxaa la yaab lahayd in boolis aysan joogin goobtaasi, sidoo kale waxaa kooxo qas wadayaal ah loo diray shirkad aan aniga leeyahay, dhagxaan ayay la dhaceen, waxaan aragnaa in hay'adaheenii dimuqraaddiyadda uu weerar ku socdo isla markana Kenya ay qarka u saaran tahay musiibo halis ah," ayuu yiri.

Raila Odinga oo ay BBC waydiisay su'aal ahayd in uu diyaar u yahay wadahadallo uu la galo madaxwayne William Ruto ayaa sheegay in wadaxaajood uu la galo dowladda ay ku xirayaan shuruudo.

Shuruudaha uu Raila ku xiray dowladda

Wuxuu dowladda ugu baaqay in marka hore ay fuliso shuruudaha ay u soo bandhigeen oo ay ka mid tahay in qiimaha maciishada ee sarreeya ay wax ka qabato.

“Waxaan iri waxaa jira shuruudo ay tahay in la fuliyo ka hor inta aannaan yeelan wadaxaajood mira dhala, marka hore Mr Ruto waa in uu joojiyo in mucaaradka uu ku eego il xushmad darro ay ku dheehan tahay, Mr Ruto waa in marka hore uu xushmeeyaa nidaamka xisbiyada badan," ayuu yiri.

“Marka labaad waa in uu aqbalaa in kombiyuutaradii doorashada la furo si aan u eegno waxa ku jira, marka saddexaad waa in uu joojiyaa dib u dhisidda guddiga doorashada ka hor inta aannan wada fariisan oo aan laga wada hadlin, ugu dambeyntiina waa in uu aqbalaa in uu xalliyo dhibatada maciishada ee dadkeena saameysay."