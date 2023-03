Booliska Mareykanka oo heegan la geliyey xilli la filayo in Trump la xiro

Saacad ka hor

Booliska ku sugan magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa isu diyaarinaya sidi ay uga hortagi lahaayeen rabshadaha dhici kara haddii ay dhacdo in la xiro madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.

Maamullada magaalooyinka New York, Washington DC iyo Los Angeles ayaa howlgeliyey ciidamadooda ammaanka suga.

Ciidamada ammaanka dalka Mareykanka oo dhan laga howl geliyey oo heeganka ku jiray ayey dowladdu sheegtay ujeedkoodu inuusan ahayn iney dhibaato geystaan balse ay tahay in ka hortagaan dhibaatooyinka dhici kara.

Wargeys LA Times wuxuu sheegay booliska gobolka iyo ciidamada ammaanka federaalka in laga howl geliyey dhammaan dhsiamayaasha dowladda si ay uga hortagaan bannaanbaxyo lagu taageerayo Trump ee dhici kara.

Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa Isiintii sheegay in uu filayo in la xiri doono Talaadada laguna soo oogaya dacwad ku saabsan lacag laaluush ah oo isaga laga siiyey haweenay ahayd kuwa jirkooda ka ganacsada oo lagu eedeeyay inuu gogol dhaaf la sameeyay.

Mid ka mid ah qareennada Trump ayaa shegay in sheegashadiisu ku saleysan tahay warbixinno saxaafadeed oo muujinaya in ay suurtagal tahay in toddobaadka soo socda la qabto.