Muxuu ahaa gantaalka ay Hindiya sameysatay ee ay Pakistaan ka walwalsan tahay?

Saacad ka hor

Wararka qaar ayaa sheegaya in waqti xaadirkan ay dowladdu Hindiya ka dheeraanayso qorshaha in gantaalkan lagu rakibo saldhig kasta oo weyn.

Waxa kale oo suurtogal ah in sababta aysan dowldda Hindiya u doonayn in ay gantaaladani ay ugu rikibto saldhigyada waawayn ay tahay inay ka baqayso falcelinta ka iman karta Pakistan oo isku dayi karta inay dhisto banbaanooyiin badan oo Niyukleer ah. Rahul Bedi oo ah khabiir falanqeeyaha arrimaha difaaca ayaa BBC-da u sheegay in diyaar garowgu uu socday muddo dheer, balse gabagabeynta uu dib u dhacay sababo la xiriira cilad farsamo iyo culeys dhanka qarashka ah. Sida uu dhigayo qorshaha Wajiga kowaad, gantaalada ballistic-ga ah ayay ahayd in la dhiso si ay Hindiya awood ugu yeelato burburinta gantaalada cadawga ee hawada ku jira masaafo dhan 2000 km. Bahul Bedi ayaa sheegay markii gantaaladani la hormarinayay ay dowladda Hindiya maskaxda ku haysa Pakistan iyo Shiinaha.