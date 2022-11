Madaxweynaha Ukraine oo sheegay in uu 'qare' daraaddii magaalo kale u tegay

31 Daqiiqadood ka hor

Markii uu madaxweyne Volodymyr Zelensky booqday magaalada dhawaan la xoreeyay ee Kherson waxa uu ku kaftamay in uu halkaas u tegay sabab la xidhiidha in uu doonayey ‘qare’.

"Waxay ahayd muhiim in la taageero dadka halkaas ku sugan inkastoo ay sii socoto khatarta," ayuu raaciyay. Laakiin waa maxay sababta qaraha uu usoo hadal qaaday?

Qaraha ugu badan ee Ukraine wuxuu ka yimaadaa Kherson, oo ah magaalo beeraley ah oo ku taal Badda Madow. Cimiladeeda qoyan waxay u ogolaataa midhahaasi in ay si degdeg ah u baxaan.

Midhahan ayaa muddo dheer lala xidhiidhinayey gobolkan, sida uu BBC-da u sheegay Cunto-kariye u dhashay Ukraine iyo qoraaga dhanka cuntadaee Olia Hercules. Waxa ay sheegtay in yaraanteedii ay xasuusato aabbaheed oo qaraha ka soo gurta beer ay lahaayeen u dhawayd.

Qaraha ayaa la sheegay in qarniyo ka hor ay Tataarkii Crimean-ku soo galiyeen gobolka Kherson. Sanadihii 1940-meeyadii iyo 50-meeyadii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, dadka gobolka ayaa qaraha u karkarin jiray si uga samaysataan jam macaan oo la cuno, xilligaas oo ay adkayd inn sonkor la helo, ayay sheegtay Ms Hercules.

Booqashadeeda xilliyada xagaaga ee Kherson waxa ay tidhi, "In had iyo jeer ay ku garan jirtey in ay magaaladeedii joogto marka ay aragto baabuurta oo wadada dhinaceeda taagtaan lagu dhex iibinayo qaraha axa xabxabka’