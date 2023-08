Waa sidee habka ugu habboon ee aad hurdo macaan ku heli kartaa haddaad u seexato?

47 Daqiiqadood ka hor

Dadka qaar habeenkii waxa ay u seexdaan dhinaca, qaar kalena dhabarka. Laakiin waa kuwee boosaska seexashada ee ugu fiican nasashada lagu tilmaamo karo in qofkaasi seexday ‘habeenka wanaagsan?’

Haddii aad ku nooshahay meel uun ka mid ah adduunka oo uu ku saameeyay kulaylkii dhawaa, waxa laga yaabaa in aad habeenkaagii ku dhammaysato si aad u isu rogrogayso ee hurdo aad ku raaxasaysato aad u raadinayso.

Daraasado lagu sameeyay badmaaxayaal badanaa ka shaqaysta maraakiibta alxanka ka samaysan ee Nayjeeriya ayaa loo arkaa in ay aadamaha ka caain karto helidda hurdo fiican.

Haddii aad isku deydo in aad qof kala sheekaysato xalay dhinacii uu u seexday, waxa ay keliya xasusataan markii ay hurdada raadinayeen dhinacii ay u hurdeen iyo markii ay soo kaceen dhinacii ay jiifeen, badanaa inta dhex iyo haddii ay is rogeen ma ogaan karaan.

Cilmi-baadhayaashu se waxay isku dayeen farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin in la duubo dadka marka ay hurdaan ama in ay isticmaalaan tignoolajiyad qofka ku xidhan oo la socota dhaqdhaqaaqooda.

U seexashadu dhinacu waa booska ugu badan ee aad u seexato, dadkii cilmibaadhista lagu sameeyeyna badankooda waxa ay doorteen in uu yahay qaabka ay hurdada ugu macaan ku helaan. Daraasaddu se waxay sheegaysaa in aan dhinacyadu isku mid ahayn, oo kuwii u seexday dhanka midig ay seexdeen hurdo xoogaa ka badan kana roon kuwii u seexday bidixda, waxaana ku sii xiga kuwii u seexday dhabarka.

Badmaaxayaasha ayaa badanaa u seexda dhinac dhinaca iyaga oo sheegay in sababtu tahay in dhinaca markiiba aad ku heli karto hurdo, ka hor inta aanay goobta yar ee shaqaalaha Markabku wada hurdo khuuradu aysan is qabsan.