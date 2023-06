Maxay gabdhaha wax bartay ee Hindiya weli ragga uga bixiyaan sooryo?

51 Daqiiqadood ka hor

Waxaa daraasadda lagu ogaaday in meherka ay ku kala duwan yihiin qiimaha lacagta caddaanka ah iyo haddiyadaha ay qoyska caruusadda siiyaan wiilka ama reerkiisa, iyo tan qoyska wiilka arooska ah siiyaan qoyska aroosadda. Cilmi baarayaashu, ayaa waxay ku tiirsanaayeen xogta kasoo baxday Sahanka Dhaqaalaha Reer Miyiga ee Hindiya, oo ah sahan kooxeed ay ku sameeyeen qoysas 17 gaaraya oo ku nool gobollada ugu dadka badan Hindiya.

Daraasadda ayaa waxaa lagu ogaaday in dhaqaalaha lagu bixiyo dhanka meherka uu sii kordhay, oo ay kor u qaadday dhaqanka bixinta meherka, gaar ahaan sanadihii 1940-kii ilaa 1980-aadkii, ayuu sheegay Weaver. "Muddadaas, rag badan ayaa wax baranayey oo helayay shaqooyin tayo wanaagsan leh, taasoo keentay in meherka sare loo qaado," ayuu yiri.

Tani ma laga yaabaa inay gaar u tahay dalka Hindiya? Warqad gaar ah oo uu qoray Siwan Anderson oo ka tirsan Jaamacadda British Columbia, ayaa ku doodaya in si ka duwan dalka Hindiya, bixinta lacagta meherk ah hoos u dhac weyn oo sii kordhaysa uu ku yimid, marka la eego bulshooyin badan, oo ay ku jirto qaaradda Yurub.

Anderson ayaa sheegtay in kororka hantida ee bulshooyinka ku saleysan qowmiyadaha sida dalka Hindiya, ay sidoo kale keentay in la kordhiyo lacagaha lagu bixiyo meherka.

Mr Weaver iyo Mr Chiplunkar, ayaa waxay sheegeen in cilmi-baaristoodu ay ku ogaadeen caddayn la xiriirta faah faahinada kor u kaca dhaqanka lacag bixinta meherka.

Hal aragti, ayaa ah in meherka ay ku dhaqmi jireen qoysaska dabaqadaha sare, iyadoo markii danbe uu faafay, iyadoo dadka dabaqadda hoose ay ku daydaan dhaqamadan, si ay u wanaajiyaan muuqaalkooda bulshada. Daraasadda cusub ayaa sheegaysa in tani aysan caddayn, sababtoo ah ku dhaqanka meherku wuxuu bilaabmay waqti isku mid ah, marka loo eego dabaqadda sare iyo kuwa hoosaba.

Sidoo kale, khubarrada qaar, ayaa aaminsan in rabitaanka dumarka dabaqadda hoose, ee ah in ay guursadaan ragga dabaqada sare ah ay keentay isbeddel ku yimid meherka. Mr Weaver, ayaa waxa uu sheegay in aragtidani ay tahay mid " khaldan" maaddaama uu jiro "guur yar oo isku-dhaf ah" - 94% guurka la daraasay, ayaa waxay ahaayeen dhanka dadka heysata diinta Hinduuga, kuwaasoo guurkooda aanu ka dhex bixin xeyndaabkooda ama qeyba ay yihiin.