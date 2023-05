Weligaa kabo isku cag ah ma iibsatay? tuugadan ayey sidaas ku dhacday balse 200 oo xabbo

13 Daqiiqadood ka hor

Ganacsatada og in ay halis ugu jiraan in laga xado kabaha cusub ee ay iibinayaan, ayaa marar badan adeegsada xeeladda ah in ay hal lug kabahood ku guraan kartoonkiiba iyaga oo lugta kalena ku guraya kartoon kale, kadibna kala fogeynaya ama kala xaseynaya, waxaadna mooddaa in tuugadani dabinkaas ku dhacday.