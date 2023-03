Filim ay Rani jishay oo muran ka dhex abuuray laba dal

48 Daqiiqadood ka hor

Safiirka Norway u fadhiya dalka Hindiya Hans Jacob Freudenland ayaa qormo uu ku qoray joornaal ku sheegay in qaladaad badan oo ku saabsan Norway lagu sheegay filinka waxa lagu muujiyeyna ay guud ahaanba yihiin kuwa been abuur ah.

Dhanka kale Sagarika Chakraborty oo ah haweenayda filimku ku saabsan yahay ayaa ku doodeysa in dawladda Norway aanay run ka sheegain arrinka isla markaana ay dhacdada ka fidinayso warar been abuur ah ilaa iyo haatan.

Siday wax u dheceen?

Waxa uu ku sheegay qormadiisa in filimka 'Mrs Chatterjee vs Norway' in lagusoo bandhigay in caruurta looga qaatay hooyadood quudinta ay gacanta ku quudinaysay ama la seexashada waalidka iyo caruurtu hal sariir ku wada seexdaan oo lagu muujiyey filimka.