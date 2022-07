Erdogan oo sharuud kale ku xiray Finland iyo Sweden si ay NATO ugu biiraan

Saacad ka hor

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa sheegay in aqbalitaankii Finland iyo Sweden ee NATO aan weli si toos ah loo dammaanad qaadin.

Erdogan waxaa sheegay in taasi ay ku xiran tahay sida ay labadan dal u fuliyaan ballankii ay la galeen xukuumadda Ankara.

Isagoo ka hadlayay magaalada Madrid, gabagabadii shir madaxeedka Gaashaanbuurta NATO, ayuu Erdogan sheegay in baarlamaanka Turkiga uusan ansixin doonin codsiyada wadamada Waqooyiga Yurub ilaa ay marka hore muujiyaan midnimada Ankara iyagoo weliba ficil ahaan u sameynaya oo aanan hadal keliya Meesha looga baahnayn.

Madaxa Gaashaanbuurta Nato Jens Stoltenberg ayaa sheegay in Sweden ay aqbashay in ay Turkiga kala shaqeyso dalabaadkeeda ku aaddan dagaalyahannada xagjirka ah.

Labada dal ayaa meesha ka saari doona xayiraadaha ku aaddan in ay hub ka iibiyaan Turkiga, sida uu sheegay.

Madaxweynaha Finland, Sauli Niinistö, ayaa sheegay in saddexda dal ay saxiixeen heshiiskooda ku aaddan in la kordhiyo in ay iska taageeraan wax kasta oo halis ku ah amniga dalalkaas.