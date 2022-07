Arrinta Mo Farah waji cusub yeelatay iyo booliska oo baaritaan billaabay

Waxaa xalay UK laga sii daayay muuqaal dukumintari ah oo laga sameeyay orodyahanka Mo Farah oo sheegay in si sharci darro ah lagu geeyay Britain.

Dukumintariga oo lagu magacaabo "The Real Mo Farah" ayuu horyaalka ciyaaraha Olympic-da ku sharraxay qaabkii ay noloshiisa ahayd markii uu tagay UK oo uu sheegay in shaqaale guri laga dhigtay.

Booliska oo markii hore sheegay in ay "qiimaynayaan" xaaladda ayaa hadda sheegay in ay baaritaan billaabayaan.

Taliska ayaa sheegay in la baarayo sheegashada Mo Farah ee ku saabsan in qaab tahriibin ah lagu geliyay UK iyo in guri lagu addoonsaday, sida uu qoray wargayska Daily Mail.