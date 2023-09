Sidee dalkan uu Madaxweyne Xasan ku hal-qabsaday uu uga hormaray Soomaaliya oo ay isku duruuf haysatay?

59 Daqiiqadood ka hor

Madaxweynaha Soomaaliya oo toddobaadkii hore ka hadlayey barta X (oo loo aqoon jiray Twitter) ayaa u sheegay dadkii dhegeysanayey “ma lihi Soomaaliya waxaan ka dhigayaa sida Singapore, iyo Dubai, laakiin waxaan doonayaa in aan al-Shabaab dalka xoreeyo, ka dibna aan u jihaysanno horumar dalku gaaro”.

Haddaba sidee ugu suurto gashay jasiiradaas yar ee markeedii hore ay Malaysia kala go’een in ay kaalinta 36aad kaga jirto dhaqaalaha caalamka, kaalin intee le’eg ayuuse ku lahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee dalkaas Lee Kuan Yew.

Billowga horumarka Singapore

Inta badan ra’iisul wasaaraha dalka wuxuu ka yimaadaa qowmiyadda Shiinaha. Lee Kuan Yew wuxuu noqday ra’iisul wasaarihii ugu horreeyey ee dalkaas. Wuxuu aad xoogga u saaray in dadka dalka ku nool ay noqdaan dad aad wax u barta oo tacliinta loo dareero.

“Waxay shiinaha oo uu hogaaminayo Lee Kuan Yew la yimaadeen istaraatijiyad xagga dhaqaalaha lagu horumarinayo, waxaana hadafkooda 1aad uu ahaa in la dhiso ama la horumariyo warshadaha, iyi sidoo kale in ganacsiga la horumariyo. Qaramada midoobay ayaa aad uga taageertay oo dhanka khubarada dhaqaalaha kala shaqaynaysay” ayuu yiri Shaafici. Wuxuu intaa raaLciyey in dadka dalkaas ay aqoonta ka dhismeen.