Shan arrin oo Nebiga (NNKH) ka dardaarmay balse meelaha qaar dunida caadi ka noqday

Ribada (Dulsaarka)

Dhiigga bini’aadamka oo sabab la’aan la daadiyo

Dunida hadda dhiigga la daadiyo ama in dadka is sahlan ama sabab la’aan loo dilo aad ayay u soo badatay.

Dumarka

Nebi Muxamed NNKH wuxuu khudbaddaasi ku yiri: “Ragow ogaada in dumarkiinnu xaq idinku leeyihiin, idinkuna aad iyaga xaq ku leedihiin. xasuunow in aad ku guursatay ogolaanshaha Alle iyo rumaysnaantiisa. Haweenkiinu waxay xaq idiinku leeyihiin, inaad si naxariisleh u quudisaan uguna labistaan. Ula dhaqan marwadaada si wanaagsan oo naxariis leh, sababtoo ah waa lammaanaagii nolosha iyo mid mar walba ku caawin doonta.”

Rasuulka s.c.w. waxa uu ina baray in, runtii, haweenka iyo raggu ay shuraako yihiin. Haweenka iyo ragga waa ay is dhammaystiraan. Lamaanuhu, waxay ka dhigan tahay in aan wax badan wadaagno marka laga hadlayo ragga iyo haeenka. Waxaa loo baahan yahay in la isfahmo oo la isu naxariisto.