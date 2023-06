Waa maxay cudurka dhifka ah ee 10 sano ka jaraya da’daada?

Saacad ka hor

Markii uu Gatto madax xanuunkii uu ku sii kordhay ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa la geeyey isbitaalka magaalada halkaas oo ay dhakhaatiirtu u suurtagashay in ay ogaadaan waxa Gatto ka khaldan. Waxa uu qabay cudur la yiraahdo craniopharyngioma.

Waxa uu yiri 'wakhtigaas dhakhaatiirtu waxay u sheegeen habaryartay in cudurkani uu khatar yahay waxayna igula taliyeen in aan qaliin maro haddii kale maalmo gudahood aan ku dhiman karo'.

midda xanuunka badan ayaa ah in Gatto lagu karantiilay qol gooni ah qalliinka ka dib. "Waxay igu xireen qol quraarad ah si ay ii baaraan ayna u ogaadaan in aan suuxdin qabo, in aan awoodi karo inaan hadlo, wax arko ama dhaqaajiyo lugaha," ayuu yiri isaga dib u milicsanaya wixii soo maray.