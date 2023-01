Qaabka uu Shiinaha u xado xogta sirta ah ee Mareykanka

Saacad ka hor

"Shiinuhu wuxuu doonayaa inuu meesha ka saaro meeqaamkeenna"

Mar uu ka hadlayey kiiska Zheng ayuu Alan Kohler Jr oo ah Sarkaal sare oo FBI-da ka tirsan sheegay in Shiinuhu uu beegsanayo "xariifnimada Mareykanka" oo uu doonayo inuu "ka tuuro meeqaamkooda" hgoggaaminta caalamka.

Mr Wang waxa uu soo xigtay sheeko uu qoray madaxii hore ee cilmi baadhista iyo horumarinta ee shirkadda Fortune 100, kaas oo u sheegay in "qof uu aad u aaminay" – oo sida ay isugu dhow yihiin xataa carruurtooda isla koreen - in ugu dambayntii la ogaaday in uu ku jiro liiska dadka mushaarka ka qaata Xisbiga Shuuciga Shiinaha.