Isbabar-dhigga maleeshiyooyinka is abaabulay ee kooxaha "argagixisada" kula dagaallamay Suuriya, Ciraaq iyo Soomaaliya

44 Daqiiqadood ka hor

Doorka maleeshiyada qabaa’ilka

Ololaha ka dhanka ahaa kooxaha lagu tilmaamay argagixisada waxaa qeyb ka ahaa kooxo is abaabulay iyo maleeshiyaad qabaa’il oo si iskood ah ugu istaagay in ay la dagaallamaan kooxahaas.

Balse kooxdan weli way ku sugan tahay gobolka, waxayna ka howl gashaa waddamo kale oo ay ku jiraan Nigeria iyo Philippines.

Soomaaliya iyo dagaalka Al-Shabaab

Hoggaamiyeyaasha maleyshiyaadka isu xilqaamay in ay la dagaallamaan Al-Shabaab ayaa la soo tebiyay in sababta ku kalliftay arrintan ay tahay culeysyo bulshadooda kasoo wajahay dhanka Al-Shabaab, oo ay sheegeen in ay ka mid yihiin dad laga dilay iyo carruurtooda oo ciidameyn lala doonayay.