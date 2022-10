Maxaa dhacay markii diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ay gantaal ku ridday diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee UK?

16 Daqiiqadood ka hor

Ben Wallace ayaa sheegay in dhacdadaasi la sheegay inay dhacday 29-kii septeembar ay tahay mid khatar ku ah hawada caalamiga.

Mr Wallace ayaa u sheegay mudanayaasha UK in aysan ula tacaamuleyn dhacdadan sida mid “ uu Ruushka si ula kac ah u sameeyay si uu xiisad u abuuro” balse ay ka dhiidhinayaan khatarta dhabta ah ee ka dhalan karta musqalbalka haddii ay marar kale dhacaan tallaabooyin kuwaa la mid ah.

Mr Wallace ayaa sheegay in intii lagu guda jiray "dhacadada" mid ka mid ah diyaaradaha SU-27 "ay ku sii daysay gantaal agagaarka diyaaradda RAF Rivet Joint weliba meel ka baxsan xadka Ruushka".

Waxa uu sheegay in uu walaaciisa ku sheegay warqad uu u diray wasiirka gaashaandhigga Ruushka.

Jawaabta wasiirka ee 10-kii Oktoobar waxay sheegtay in baaritaan la sameeyay lagu ogaaday inay cilad farsamo ku timid in diyaaradda Ruushka ay gantaal ku riddo diyaaradda ciidamada cirka UK, ayuu yiri Mr Wallace.

Waxay kaloo qireen in falkaasi uu ka dhacay hawada caalamiga ah, ayuu hadalkiisa ku daray.

Mr Wallace waxa uu soo jeediyay in dhacdadii Badda Madow ay muujinayso laba mid un, in milatariga Ruushku "ay dhab ka ahayd inuu xisaab khaldan ku dhuftay ama ay dhab ahaantii go'aansadeen in xeerarku caalamiga aanay iyaga khusayn".