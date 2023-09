Sida ay BBC-du u badbaadisay dumar la tahriibinayey oo halis galay

Saacad ka hor

BBC-da ayaa markaas gacan ka geysatay in ay la xiriirto booliiska, kuwaas oo joojiyay gaariga xamuulka ah.

Waxa ay sidoo kale bilaabeen baaritaan la xiriira howl-gal looga shakisan yahay in dadka lagu tahriibiyo.

Wicitaan argagax leh

Kuwa dadka tahriibiya ayaa xabsiga loo dhigay dhimashada in ka badan 39 qof oo tahriibayaal ah

Dhawr su'aalood ayaan waydiiyay qofka soo wacay, laakiin si degdeg ah ayaan uga niyad jabay in aanan heli karin macluumaadka aan u baahanahay.

Waxaan ogaaday in gaarigaasi ay ku dhuumanyaan koox ilaa lix qof gaaraysa, lamana garanayo nambarka gaariga iyo meesha uu u socday iyo halka u uku sugan yahay amaba marayo waqtigaas.

Waxa kaliya ee aan ka gartay wakhtigan, waxa uu ii sheegay qofka soo wacay, in uu gaarigu marayo Faransiiska, balse aad moodo in uu soo laabtay oo aanu hadda u socon halkii uu markii hore u socday oo ahayd xuduudka Ingiriiska.

Waxa la ii sheegay in lixda dumarka ah oo ku jira gaariga qaboojiyaha ah, la shiday qaboojiyaha. Kuwii gudaha ku jiray qabow daran ayey dareemeen oo way argagaxeen.

Laakin wali waxay awoodeen in ay la soo xiriiraan dibada, qofka isoo wacay ayaa igu xiray mid ka mid ah dumnarka.

" Qabow daran baa jira, qaboojiyaha nalaku shiday," ayey gabar yar kasoo dirtay gaariga xamuulka ah dhexdiisa, ee lagusoo raray mooska. Waxay sheegtay in gaariga xamuulka ah lagu xiray biro o aysan ka bixi karin.

Waxay ii sheegtay in ay soo fuuleen gaariga abbaare 12:30 saq barka ka hor. Wax ka badan 10 saacadood ayay ku sugnaayeen halkaas waxayna bilaabeen inay cabudh dareemeen marka xogta goobta ay ku sugan yihiin ee telefoonkoodu ay muujisay in gaarigu uu jihada bedashay.

Dabagalka baabuurka

Gabadhu waxa ay awoodday in ay ila wadaagto goobta ay marayaan ee uu tusayo GPS-ka taleefankeedu, kaas oo aan ka arkay gaariga xamuulka qaada oo saaran wadada wayn ee E15, una dhaw magalada Dracé ee waqooyiga Lyon.

Raadkii oo lumay

Laakin, gabadha yari wali way awooday inay ii soo dirto fariin. Waxay ii sheegtay in qaboojiyaha uu dansan yahay markan - oo ay adag tahay in la neefsado.