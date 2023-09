Sidee gaariga weyn ee qaraxa siday uu ku tagay bartamaha Beledweyne?

Saacad ka hor

Gaariga wayn ee qaraxa siday ayaa la sheegay in uu markii hore soo maray bar hubin, oo sidoo kale lagu qaado canshuurta oo ku taala Buundo Liiqliiqato, halkaas oo warqadda canshuur bixinta looga jaray. Nin ah dadka gawaarida kala gudbiya, lagana yaqaanno magaalada ayaa la socday gaariga qaraxa.

Gaariga ayaa socodkiisa sii watay, isagoo markii dambe yimid bar kale oo lagu hubiyo gaadiidka, markaas oo loo diiday in uu gudbo, illaa baaris dhamaystiran lagu sameeyo.

Booliska ayaa sheegay in ay hayeen xogta gaariga qaraxa siday, sidaad daraadeedna markii ay maqleen in uu ka gudbay buundo Liiliiqato ay ka dabo direen ciidan kale oo iskugu jira booliis iyo milatari si ay uga hor istaagaan in uu u gudbo bartamaha magaalada, iyagoo uga daba yimid barta hubin ee horseed ee uu gaarigu taagnaa. Nasiib darase halkaas ayuu isku qarxiyay ninkii gaariga waday, waxana dhacday musiibo ay dad badan ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen.