"Waxaa kaliya ee aan u dagaallamayo ayaa ah in aan ku badbaado Rwanda"

Saacad ka hor

Maxamed waxa uu dalkan usoo raadsaday magangalyo, waxa uu sheegay in uu kasoo cararay dalka Itoobiya, halkaas oo uu magangalyo ku joogay ilaa ciidan ka socda dalkiisa ay isku dayeen in ay afduubtaan.

Maxamed waxa uu sheegay in nolosha Kigali ay ahayd mid adag, balse uu aad uga baqayo in dhibaato lagula kaco waa haddii uu la hadlo weriyaha la hadlay, wuxuuna ka codsaday inaysan shaacin magaciisa dhabta ah ama magaca dalkiisa hooyo, marka laga reebo inuu yahay Afrikaan.

Mar kasta oo aad ku heshiisaan inay kula hadlaan, ayaa markii dambe waxaa dhacda in la waayo sababtoo ah waxaa halkaa soo booqda 'hoggaamiyaha bulshada' ee goobta ay ku nool yihiin dadka magangelyo doonka ah.

Weriyaha waxay la hadashay Maxamed oo ka soo horjeestay go'aankii Maxkamadda Sare ee London iyadoo tixgelinaysa sharcinimada qorshaha muranka dhaliyay ee dawladda UK ee ahaa in qaar ka mid ah magangalyo-doonka la geeyo Rwanda, halkaas oo, hay'adda u ololaysa xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch (HRW) ay leedahay, waxaa jira "in dadka la caburiyo,, xarig aan sabab lahayn, si xun loola dhaqmo, iyo jirdil".

Hay'adda Qaramada Midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa maxkamadda u sheegtay in Rwanda aysan laheyn hannaan hufan oo wax ku ool ah oo qeyb ka ah qaabilaadda dadka magangelyo doonka ah.

UNHCR waxay ka walaacsan tahay in dadka dib loogu celiyo dalalkii ay ka yimaadeen halkaasoo ay kala kulmi karaan jirddil.

Warbixin ay bishii June soo saartay Qaramada Midoobey waxay walaac ka muujisay hannaanka lagu qaabilayo dadka magangelyo doonka ah, iyadoo dadka qaar ay muddo sanad ilaa laba sano ay ku qaadato in la aqbalo. Maxamed ayaa ku jira xaalad jahwareer ah, halkan kama shaqeyn karo sababtoo ma hesato dokumentiyadii uu ku shaqeyn lahaa.

Wuxuu sheegay in uu jeclaan lahaa in uu isaga tago Rwanda isla markaana uu jeclaan lahaa in uu tego dalal nabad ah sida Canada ama Australia.