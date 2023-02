Waddan uu Ruushku ku qasbay inay xukuumaddiisu is casisho

Natalia Gavrilita: Raysal wasaaraha is casishay ee Moldova

Saacad ka hor

Marwo Gavrilita oo ku dhawaaqday in ay xukuumaddedu xilka iska casishay jimcihii ayaa sheegtay in markii dawladeeda la doortay 2021, aysan cidina ku xisaabtamayn in ay maarayn doonto "dhibaatooyin badan oo ay sababeen gardarada Ruushka ee Ukraine".