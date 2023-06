Baraf khasaare ka gaystay DDS

23 Daqiiqadood ka hor

Wararka ka imaanaya dawlad-deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in shalay halkaa ay ka de’een baraf iyo dabaylo wada socda, kuwaasoo khasaare gaytay.

Meelaha ay waxyeelladu soo gaartay waxaa ka mid ah xarun lagu baaro dadka iyo gaadiidka, iyo qaqafka aqallada oo qaar ay dumeen. Sidoo kale waxaa ala sheegayaa in xoolo nool ay waxyeello soo gaartay.

Maxaa keenay in baraf uu ka da'o DDS?

Arrimaha aan arkayno waa kuw aan hore u jirin oo lala yaabi karo maadaama cimilada geeska Afrika ay tahay mid kulul oo aan alagu aqoonin baraf, laakin maadaama dunida isbeddel cimilo oo xoog leh u ka jiro, oo la fili karo in heerkulku uu kor u sii kaco ayaa wax kasta la filan karaa, sida baraf, duufaanno, abaaro isku xigsada IWM oo aan dalkeenna laga aqoon” ayuu yiri Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka, kana faallooda isbeddlka cimilada iyo deegaanka.

Mar ay BBC weydiisay sababta keeni karta in deegaannada Soomaalidu degto lagu arko baraf iyo dabaylo is wata oo waxyeello geysta, gaar ahaan Jigjig aiyo Wajaale dhexdooda, ayuu yiri Cabdullaahi “Waa dhul joogiisu sarreeyo marka loo fiiriyo deegaannada ay Soomaalidu degto. Dhulka u dhaxeeya Wajaale iyo Jigjiga dhexdooda ilaa iyo Harar heerkiisa ayaa sarreeya, wuxuuna u dhow yahay daruuraha, laakinse ma aha micnaheeda in aysan ka dhici karin buurta Daalo ama buuraha isku xiran ee Golis”.