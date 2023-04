Cilmi-baaris: Sababta dumarka uu aad ugu saameeyo qalbi jabka laga dhaxlo jacaylka marka loo eego ragga

11 Daqiiqadood ka hor

Sida lagu sheegay cilmi-baaris ay samaysay Jaamacadda Stanford University School of Medicine, dadka jacaylka uu hayo waxa sare u kacaya hormoonka ‘Dopamine’ ee maskaxdooda ku jira, taas oo sabab u ah farxadda iyo niyadda deggan ee ay dareemayaan.

Hase yeeshee, hormoonka dopamine ayaa waxa uu sidoo kale saameeyaa hababka dulqaadka qofka u uku dhaco xanuunka qalbi jabka. 'Broken Heart syndrome'. Xanuunkan wuxuu ku badan yahay haweenka, iyadoo daraasad la sameeyay lagu ogaaday in boqolkiiba 90 dumarka uu qalbi jabka saameeyo.

"Waxaa laga yaabaa sababta inay tahay in shucuurta dumarka ay aad u sarreyso sidaas darteed waxay u badan tahay inuu saameeyn xooggan ku yeesho xanuunkan," ayay tiri Dr. Jelena Ghadri, oo ku takhasusay cudurrada wadnaha iyo daaweynta xanuunka qalbi jabka.

Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in dadka qalbi jabka ku dhaco ay lumiyaan xiriirka nidaamka limbic ee maskaxdooda. Waxayna dhibbanayaashu taas u horseedaysaa inay wajahaan saamaynta shucuureed ee walbahaarka iyo qalbi jabka la soo darsay.'

Cilmi-baarista oo sii faah-faahisay ayaa sheegtay in muddo dheer, xanunka qalbi jabka uu ahaa mid aan la ogaan karin ama aan si dhab ah loo qaadanin saameyntiisaa.

“Markii aan bilownay cilmi baarista, waxaa noo suurtagashay in aan faafinno wacyiga cilmiga ah ee xanuunkan, waxaana sii korodhay heerka cudurka baarista waqti ka dib, taas oo muujineysa in hadda aan si fiican u fahannay xanuunkan, waxaan bilownay in aan wax badan ka ogaanno. maalin uun baan dawo u heli doonnaa.”