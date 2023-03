Dal dadkiisa ay labo waqti oo kala duwan ku kala waabariisteen

Ra’iisul wasaaraha ku meel-gaarka ah ee dalkaasi, Najiib Miiqaati, ayaa ku dhawaaqay in waqtiga maalintii ay dheeraanayso uu bilaaban doono markii ay dhammaato bisha Soon-qaad taas oo ku aaddan bisha soo socota, si Muslimiinta ay xilli hore ugu afuraan.

Hasayeeshee mas’uuliyiinta Kirishtaanka ayaa sheegay in saacadda ay baddeli doonaan Axadda ugu dambaysa bisha Maarso, taas oo caadiyan dhacda inta badan sanadaha.

Haddii waqtiga aanan la baddelin, Muslimiinta ayey u suuragalaysaa in afurkooda uu hal saac soo hormaro, oo ay afuraan 6:00-da Makhribnimo halkii ay afuri lahaayeen 7:00-da fiidnimo, markaas oo ah waqtiga ay qorraxda u dhacayso dalkaas.

Hasayeeshee Kaniisadda Kirishtaanka ee Maronite ee saamaynta badan leh ee Lubnaan ayaa sheegtay in go’aankaas uusan oollin, iyadoo ku tilmaantay “mid layaab leh”.

Shirkadda diyaaradaha qaranka ee Middle East Airlines, ayaa go’aansatay in meel dhexe ay ku shaqayso. Waxa ay sheegtay in saacadda ay ku sii shaqeyn doonto sidii ay aheyd waqtiga qaboobaha, balse ay badeli doonto waqtiga duullimaadyada si ay uga digtoonaato in khalkhal uu ku yimaado xilliyada duullimaadyada caalamiga ah.