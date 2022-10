Rishi Sunak: Waa kuma ninka noqonaya raysul wasaarah xiga ee UK?

Wasiirkii hore ee Maaliyadda, Rishi Sunak ayaa ahaa qofka ugu cadcad ee ahayd inuu beddelo raysul wasaarihiisii ​​hore, Boris Johnson kaddib markii uu is casilay bishii Luulyo.

Hadda waxa uu beddeli doonaa Marwo Truss kaddib markii ay shaqada iska casishay. Waana tallaabada soo celisay rajadiisii ahayd in mar un noqdo raysul wasaaraha UK.

Intii uu tartankii hore socday, Sunak waxa uu BBC-da u sheegay in uu jeclaan lahaa in kursiga looga guuleysto beddelkii uu "ku guulaysan lahaa ballan been ah oo uu dadka ka qaaday".