Maxaad kala socotaa Sannadka cusub ee Soomalida?

Badanaa waxaanu maqalnaa bilashada sanadka cusub sida Calendarka islaamka iyo Kaalendarka laga isticmaalo waddamada reer galbeedka iyo meelo kale oo badan oo dunida ka mid ah ee la yidhaahdaa tirsiimada Gregory (Gregorian Calendar), balse ma ogtahay in uu jiro sanad gaar ah oo ay Soomaalidu tirsadaan?

Calendarka Soomalida oo ku beegan 1114 ayaa bilowday 17ka bishii Luulyo ee naga dhamaatay, waxaana xeeldheerayaasha dhaqanka bulshada ay rumeysan yihiin in la joogo xiligii si rasmi ah loo dhaqan gelin lahaa adeegsigiisa iyo looga shaqeeyo xarumaha dowlada.

Soomaalida waa dad dhaqan ahaan aan hidde u lahaan jirin inay wax qoraan. Taasi waxay had iyo jeer sababtaa inay lumaan taariikhda asal-raaca ah ee ay leeyihiin bulshooyinka noocan oo kale ah “oral society”.

Gaar ahaan soomaalida oo ay u dheer tahay reer guuraannimo waxaana fagaarayaasha sanad walba lagu soo bandhigaa doodo la xidhiidha dhaqanka iyo Afka Soomaliga, kuwaas oo u baahan in dib loo eego, isla markaana la keydiyo si loo gaadhsiiyo jiilalka cusub iyo kuwa soo socda.

Xarunta Akademiyada Afka Soomaaliga o aanu wax ka weydiinay tirsiga sanadka Soomalida ayaa sheegtay in 17 Luulyo uu si rasmi ah u bilowday kaalendarka soomaalida oo haatan tirsigiisu maraayo 1114.

Dhulka Soomaalidu ku nooshahay badankiisa waxaa laga isticmaalaa labada tirsiimo ee Gregorian-ka iyo Islaamka. Halka had iyo jeer dowladuhu ka isticmaalaan habeentiriska Gregorianka, dadwaynuhu waxay gooraynta ku xusan diinta Islaamka (ramadaanka, bixinta sekada, xajka, ciidaha, iwm), iyo goobaha diinta (Masaajidka, Malcaamadaha qaarkood, iwm) u isticmaalaan habeentiriska islaamka, taas oo marar badan ku riddaa jaha wareer dadwaynaha, oo lagaba yaabo inaanay da'yartu aqooninba tirsiimada kaalendarka islaamka

Kal-tirsiga Soomaalida (Somali Calendar)

Maxamuud Cabdi ayaa sheegay in magacyada loo yaqaanno bilaha ay ku kala duwan yihiin degmooyinka ay Soomaalidu degto, isla markaana ay ku dhalisay in ay qaataan tirsi guud oo mideyn kara Ummada Soomaaliyeed “Waxaan qaadanay, Bill Kow ilaa Bil Laba iyo Toban, intaas oo dhanna Soomali ayaa heshiis ku ah si aan uga fogaano in deegaan gaar ah meesha laga saaro” ayuu yidhi.