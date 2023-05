Mareykanka: Waxaan diyaar u nahay inaan tallaabo sharci ah ka qaadno dadka hurinaya colaadda Laascaanood

Saacad ka hor

“Anaga iyo saaxiibadda kale ee caalamiga ah waxaan war saxaafadeed ka soo saarnay xaaladda Laasacanood durbadiiba markii uu bilowday dagaalka. Waxaan ku baaqnay in colaadda la joojiyo, miiska wadahadalka lagu xalliyo khilaafka iyo in gargaar bani’aadannimo la gaarsiiyo dadka ku barakacay dagaalka. Waxaan si toos ah ula hadlay hogaamiyayaasha Hargeysa, Laasacaanood iyo Garowe.”

“Waan wadahadalnay, waxaana arrintaas oo soo dhigay baraha bulshada. Waxaan u sheegay inta aan goor dhaweyd kuu sheegay oo ah in aan u baahannahay in la joojiyo colaadda, dhinacyadu ay joojiyaan rasaasta ay is weydaarsanayaan, in arrimaha u dhexeeya dhinacyada lagu xalliyo wadahadal iyo in dadka dhibaataysan la gaarsiiyo gargaar bani’aadannimo dhinac kasta oo uu uga iman karaba.“