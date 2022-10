4 arrin oo ku saabsan cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya

Muhiim ma tahay in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya?

“Waxaa jira welwelka ah in Al-Shabaab ay suuqa ka helaan hubka, waxaana arrintaas looga gudbi karaa in nidaam loo sameeyo ciidamada oo ku saabsan sidii loo xaddidi lahaa hubka, loona sameeyo siyaasad lagu xaddidayo, baahidiina wey jirtaa laakiin hubkaas maku dhici doonaa gacanta Al-Shabaab?, waa su'aal meesha ku jirta."

“Kenya waxaa laga yaabaa inay garab istaag muujiso maadama ay kamid aheyd dalalkii diiday in wakhti dheeri ah lagu daro cunaqabateynta hubka. Itoobiya oo kamid ah dalalka u ololeynaya in Soomaaliya cunaqabateynta hubka laga qaado ayaa sidoo kale qeyb ka ah dadaalka, saameyn inay ku yeelato ayaana laga yaabaa," ayuu yiri.

Wuxuu intaa ku daray in waddamada qaar ay taageeri doonaan dadaallada Soomaaliya ay ku dooneyso in looga qaado cunaqabateynta hubka, haddii dowladda ay la timaaddo qorsheyaal qayaxan oo ku aaddan sidii loo xaddidi lahaa hubkaas.

“ Waxaa muhiim ah in waddamada AU ay taageeraan, dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay soo bandhigto qorsheyaal qayaxan, ayna buuxiso shuruudaha ku aaddan sidii ay ku xaddidi laheyd hubka si hubka uusan gacanta ugu gelin qabiil iyo Shabaab, sidaas darteed, Soomaaliya ayay ku xiran tahay sida ay arrintan uga dhaadhacsiso dalalka.. wax la hubo ma ahan laakiin waxaa laga yaabaa in tallaabadan ay soo dhawaato.”

Haddaba maxaa Soomaaliya loogu soo rogay cunaqabataynta?

Marxaladihii ay soo martay cunqabateynta hubka ee Soomaaliya

Cunaqabataynta hubka maxay taabanaysaa?

Sidoo kale waxaa qeyb ka ah mamnuucidda in adeegyo gaar ah la bixiyo, taas oo mamnuuc ka dhigaysa in hub la geeyo dalka ama wax la qaab ahba, in la bixiyo adeegyo la xiriira waxyaabaha la mamnuucay, kuwaas oo ay ku jiraan in si toos ah iyo si dadbanba loo bixiyo talo farsamo, dhaqaale iyo kaalmooyinka kale ama tababbarro la xiriira dhaqdhaqaaqyada milateri ee ka jira Soomaaliya.