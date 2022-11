3 Qaab oo kuu fududeyn kara in aad baasaboorka Soomaaliya ugu safartid meelo badan

“Mar walba baasaboorka Soomaaliga ah waa daciif, sababtoo ah garoomada diyaaradaha qaar marka aad tagtid waxaa laguu maleynayaa in aad wadatid wax been ah, marka aad ayaa laguu baarayaa, aad ayaa laguu dhibayaa," ayuu yiri.

Sida awood loogu yeelo baasaboorka

Waxaan waraysi la yeeshay Thirumal Motati oo ah socdaale caalami ah oo u dhashay dalka Hindiya. Wuxuu ku guda jiraa qorshe ah in uu dunida dhan safar ku maro isaga oo isticmaalaya baasaboorkiisa dalka Hindiya oo uu ku sheegay in uu yahay mid liita.

Wuxuu yiri, “Waxaan jeclahay in aan safro, waxaana doonayay in aan dalal badan socdaal ku maro inta aan noolahay. Dabcan arrintaas ayaa igu adkayd maaddaama aan haysto baasaboor awooddiisu liidato.”

“Waxaan isku khasbay in aan baaritaan dheer u galo sidii aan ku horumarin lahaa awoodda baasaboorkayga, si ay iigu sahlanaato in aan u safro dalal badan.”

Wuxuu ii sheegay in ay yar yihiin macluumaadka ku aaddan dal-ku-gallada baasaboorrada awooddoodu yar tahay iyo qaababka ay ku xoojin lahaayeen baasabooradooda si ay ugu sahlanaato in ay waddamo badan u safraan.

“Waxaa sanadihii badnaa ee aan raadinayay dal-ku-gallada ii kordhay khibrado ku saabsan qaababka loo raadsado fiisooyinka, sidoo kalena loo horumariyo baasaboorada aan awoodda lahayn, sidaa darteed, waxaan dareensanaa in ay jiraan dad fara badan oo sidayda camal dhibaato ka mara tabar yaridda baasabooradooda, waxaanna go’aan saday in aan wax ka qabto oo aan usoo gubdiyo macluumaad ku aaddan horumarinta awoodda baasaboorada liita.”

Dhis taariikh socdaal ah

Thirumal ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in baasaboorkaaga ka muuqdaan dal-ku-gallo dalal badani leeyihiin. Tani baasaboorkaaga awood fiican uma samaynayso, balse waxay kuu sahlaysaa in si fudud laguugu ansixiyo dal-ku-gallada ama fiisooyinka aad dalbatid.

“Taariikh socdaal haddii ay ka muuqato baasaboorkaaga, saraakiisha socdaalka waxay ka dhex arkayaan in aad tahay qof aan lahayn dembiyo socdaal, waxayna kuu fududeyneysaa in go’aan laga gaaro codisgaaga. Waddamada qaar, sida Maraykanka, Canada, Malaysiya ayaa codsada in ay arkaan taariikhda socdaalkaaga.”

Oggolaanshaha shaqada

Gabadhan oo magaceeda iigu sheegtay Faadumo Maxamad ayaa waxaan weydiiyay in ay noo sheegto arrimaha ugu muhiimsan ee baasaboor Soomaaliga awood u yeella, dhallinyaradana u fududeyn kara in ay ku safraan.

“Baasaboorkaaga waxaa awood u yeeli kara in aad adiga qof ahaan ka dhisan tahay xagga deegaanka iyo shaqadaada. Waa in aad heysatid warqadda oggolaanshaha shaqada, aadna si rasmi ah deegaan ugu tahay dalka aad ka shaqeysid, haddii aad dalka dibaddiisa joogtid. Muhiimadda waa in la arkaa in aad tahay qof shaqaysta oo isku filan,” ayey tiri.