Walaac ka dhashay hadal ka soo yeeray Kim Jong Un oo ku saabsan hubkiisa Niyukleerka

Xigashada Sawirka, KCNA VIA REUTERS

Saacad ka hor

Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in hadafkiisa ugu dambeeya uu yahay in uu yeesho quwada ugu weyn ee Nukliyeerka caalamka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda.

Kim waxa uu sheegay intii ay socotay xafladda dalacsiinta saraakiisha ciidamada in dhismaha awoodda Nukliyeerka looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo sharafta iyo madaxbannaanida dalka iyo dadka.

Waxaa uu farta ku fiiqay in hadafka ugu dambeeya ee dalkiisa uu yahay "inuu hantiyo awoodda istaraatiijiyadeed ee ugu weyn adduunka.

Kim waxa uu gantaalka Hwasong-17 ku tilmaamay “hubka istiraatijiyadeed ee ugu awooda badan caalamka” waxa uuna sheegay in taasi ay muujineyso go’aanka dalkiisa iyo awooda uu u leeyahay in uu ugu danbeyn dhiso ciidamada ugu awooda badan caalamka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa intaa ku daray in saynis yahanada dalkiisa ay sameeyeen horumar la yaab leh oo ku saabsan horumarinta tignoolajiyada si ay madaxyada nukliyeerka ugu rakibaan gantaalada balaastikada ah.