Sidee uga qoomameeyey ninkii sameeyey bamka Nukliyeerka

Saacad ka hor

Waxay ahayd subaxii hore ee 16ka bisha Luulyo 1945, Robert Oppenheimer waxa uu ku sugayay meel bar kantarool ah wakhtigaas oo bedeli doonta adduunka. Qiyaastii 10 km meel jirta ayaa la go’aamiyey in lagu tijaabiyo bamka atomiga ee ugu horeeyay taariikhda, kaas oo lagu magacaabay "Trinity", waxaa la qorsheeyay in lagu dhufto saxaraha Jornada del Muerto ee gobolka Maraykanka ee New Mexico.

Oppenheimer wuxuu ahaa dareenka iyo caqliga mashruucii Manhattan: Wuxuu xaqiijiyey hirgelinta bamka marka loo eego qof waliba oo kale Jeremy Bernstein oo isaga la shaqeeyay dagaalkii ka dib ayaa aaminsan in cid aan isaga ahyni samayn karteen. Sida uu ku qoray buuggiisa xusuus qorka ah ee Portrait of an Enigma 2004 tii, "Haddii Oppenheimer uusan ahaan lahayn agaasimaha Los Alamos, waxaan ku qanacsanahay in wanaag iyo xumaanba dagaalkii labaad ee aduunka uu dhammaan lahaa ... iyada oo aan la isticmaalin hubka nukliyeerka."